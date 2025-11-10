30 місій для ГУР та 360 виїздів на фронт: фонд «Надія» з партнерами зміцнює українську оборону

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» здійснив тридцяту місію допомоги для Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Кирила Буданова. Її реалізовано спільно з Валерієм Дубілем, фондом «Батальйон Волонтер», Романом Бочкалою, Артемом Ющуком та компанією Inguar Defence, а також партнерами фонду — Артемом Чаплигіним та Антоном Бахур.

Сучасні дрони різних типів, РЕБ-наплічники для захисту від ворожих безпілотників, потужні зарядні станції, генератори та Starlink-системи для стабільного зв’язку, передані ГУР під час останньої місії, будуть спрямовані підрозділам розвідки, які виконують завдання на найгарячіших ділянках фронту.

Окрім цього, волонтери фонду презентували очільнику ГУР Кирилу Буданову бронемобіль Inguar-3 — українську бойову машину нового покоління, розроблену компанією Inguar Defence. Inguar-3 має модульну конструкцію з окремими передньою та задньою бронекапсулами, що дозволяє швидко змінювати конфігурацію автомобіля — у варіант десантного авто, пікапа або носія важкого озброєння. Машина оснащена комбінованим бронюванням з алюмінієвих і сталевих плит, здатна витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51 мм і уламки 155-мм снарядів із відстані 60 метрів. Протимінний захист забезпечує стійкість до підриву на міні з еквівалентом до восьми кілограмів вибухівки.

«Ми системно підтримуємо не лише розвідників ГУР, а й бойові підрозділи Національної поліції, Державної прикордонної служби, Збройних сил та Національної гвардії. Щотижня доставляємо техніку і засоби зв’язку, які дають нашим захисникам перевагу на полі бою і рятують життя. Ми працюємо доти, доки на фронті потрібна буде наша підтримка», — зазначив Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров’я нації.

З початку повномасштабного вторгнення фонд «Надія» здійснив 360 місій на лінію зіткнення, передавши понад 350 систем радіоелектронної боротьби з імерсійним охолодженням та широким діапазоном частот, тисячі дронів, Starlink-терміналів, генераторів, зарядних станцій і десятки автомобілів для евакуації. Допомога фонду регулярно надходить на Харківський, Донецький, Запорізький, Херсонський і Сумський напрямки, де наразі тривають найзапекліші бої. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.