Трьом чоловікам загрожує довічне ув'язнення за вбивство військовослужбовця

Вбивство військовослужбовця сталося в Кіровоградській області. За підозрою поліція затримала трьох чоловіків.

Про це повідомила поліція Кіровоградщини.

Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів області виявлено мертвого чоловіка. Правоохоронці встановили, що між трьома місцевими жителями та військовослужбовцем виник конфлікт. Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові потерпілому. Від отриманих ударів чоловік упав на землю. Але нападники продовжили бити військовослужбовця ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Поліціянти встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися місцеві жителі 19, 30 та 36 років. Усіх трьох затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб).

Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — довічне позбавлення волі.