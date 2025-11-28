Москва мріє про власну літературну премію світового рівня

Російський політик українського походження Владімір Мединський підтримав пропозицію заснувати в Росії власну літературну премію, яку Кремль позиціонував би як аналог Нобелівської. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Мединський заявив, що, на його думку, Нобелівська премія з літератури “значно втратила авторитет”, а в плані маргіналізації “наблизилася до Нобелівської премії миру”. У Кремлі дедалі частіше критикують західні інституції після ізоляції Росії на тлі війни проти України.

Ініціатором ідеї виступив російський письменник та пропагандист Захар Прілєпін, який закликав створити нову міжнародну премію за участі Росії, Китаю, Індії, країн Латинської Америки та Африки. Мединський назвав цю пропозицію “цілком слушною”.

Нагадаємо, що триває ізоляція Росії від міжнародних культурних подій. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році країну відсторонили від участі у “Євробаченні”. На цьому тлі 3 лютого 2025 року Владімір Путін підписав указ про відновлення радянського конкурсу “Інтербачення”, який Кремль подає як альтернативу європейським змаганням.

Нобелівська премія з літератури — одна з найпрестижніших світових нагород, заснована в 1895 році за заповітом Альфреда Нобеля. Її вручення контролює Нобелівський комітет Шведської академії. Від 1901 року лауреатами стали 121 письменник, серед них 18 жінок. Українських лауреатів поки що немає.

Лавреат 2025 року — угорський письменник Ласло Краснагоркаї.