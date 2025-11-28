Арешт активів «Вагнера» і «Редута»: правоохоронці виявили нерухомість бойовиків в Україні

Правоохоронні органи України виявили та арештували нерухомість, що належала учасникам російської приватної військової компанії «Вагнер», розташовану в Одеській та Харківській областях. Про це 28 листопада повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, на квартири, житлові будинки та земельні ділянки бойовиків накладено обтяження в межах кримінального провадження щодо діяльності російських найманців.

У цьому ж розслідуванні державі в управління АРМА передали майно осіб, пов’язаних із російською ПВК «Редут». Йдеться про комерційне приміщення площею 500 квадратних метрів та земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн.

У поліції уточнюють, що майно належить колишньому найманцеві «Редута», який нині воює проти України та командує розвідувально-штурмовою бригадою окупаційних військ. За участь у бойових діях у складі російських формувань він отримував нагороди так званих «ДНР» і «ЛНР», георгіївські хрести ІІ та ІІІ ступенів, орден «Мужності» РФ та медаль міноборони Росії «За повернення Криму».

Слідчі дії тривають, арешт майна здійснювали підрозділи Нацполіції.

Нагадаємо, що ситуація навколо російських найманців ПВК «Вагнер» стала предметом політичного скандалу в Україні у 2020 році. За даними журналістських розслідувань, українські спецслужби готували операцію із затримання групи «вагнерівців», які воювали проти України на Донбасі. План передбачав виманювання бойовиків до Білорусі та їхній подальший арешт у літаку, який мав здійснити посадку в Україні.

Однак 29 липня 2020 року білоруські силовики затримали «вагнерівців» у санаторії під Мінськом. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що телефонував Олександру Лукашенку після затримання групи. Офіс президента стверджував, що дзвінок був спрямований на те, щоб Білорусь передала бойовиків Україні. Лукашенко врешті передав їх Росії, що викликало значний резонанс.

Опозиційні політики, журналісти та окремі колишні офіцери спецслужб звинувачували владу України у зриві спецоперації. Влада ж відповідала, що жодної офіційної спецоперації не було, а оприлюднені деталі — інформаційна маніпуляція. Попри публічні звіти парламентської тимчасової слідчої комісії, багато питань щодо обставин зриву спецоперації залишаються без остаточних відповідей.