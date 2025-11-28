Китайські компанії захоплюють ринок РФ

Китайські компанії витісняють російські компанії з ключових ринків.

"Російська економіка стикається зі збільшуваним тиском з боку так званих "дружніх" країн, які швидко займають ніші, що залишаються порожніми через інвестиційну паузу. Висока ключова ставка, неефективна монетарна політика та скорочення бюджетного імпульсу фактично паралізують внутрішніх виробників", - повідомляє СЗРУ.



Формальні показники інвестицій в основний капітал на вигляд стабільні, але це – лише відображення старих активів, тоді як реальне падіння сягає 1,5 %.

Експортні доходи вже скоротилися на 20%, а зростання податкового навантаження, включно з ПДВ, додатково обмежує можливості бізнесу.

Промисловці прямо вказують на уповільнення зниження ключової ставки та високу вартість кредитів як головні бар'єри для розвитку.

Як результат - ринок відкривається для китайських постачальників обладнання та продукції, які без значних вкладень отримують контроль над сегментами, що втрачають російські компанії.

Найбільш показовим є ринок важких вантажівок. За січень-жовтень 2025 року продаж машин масою понад 14 тонн впав на 54 %, а сегмент магістральних тягачів - на 71 %. Загалом зареєстровано лише 37,9 тис. важких автомобілів, що на 57 % менше, ніж торік.

Попри формальне лідерство російського виробника "КАМАЗ" з часткою 29,5 %, китайські Sitrak (16,3 %), Shacman (10,8 %) і FAW (9 %) фактично витісняють його з ринку. Додає тиску й білоруський "МАЗ" із 7,2 %.

Фото: СЗРУ.

