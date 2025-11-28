Збройні сили за тиждень звільнили понад 11,5 км² у Покровську, стримуючи малі піхотні групи росіян

Сили оборони України продовжують стримувати спроби російської армії прорватися до Покровська, де ворог атакує малими піхотними групами. За останній тиждень українські підрозділи провели зачистку в межах міста та звільнили близько 11,5 квадратних кілометрів території від окупантів.

Про ситуацію на Покровському напрямку повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, головним завданням українських сил є утримувати позиції, завдавати втрат російським підрозділам і техніці, переривати їхню логістику та ефективно діяти проти ворога в повітрі. Наразі оборонці блокують штурми, які росіяни здійснюють невеликими групами піхоти.

Через значні втрати російська армія була змушена перекинути до Покровсько-Мирноградської агломерації оперативний резерв.

«Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, зокрема маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним», — зазначив Сирський.

Під час наради на цьому напрямку було обговорено посилення українських підрозділів, координацію дій резервів, а також умови для просування українських штурмових груп.