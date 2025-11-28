Німеччина підготувала секретний план на випадок війни з Росією

Німеччина розробила масштабний секретний план на випадок збройного конфлікту з Росією, який передбачає розгортання до 800 000 військовослужбовців НАТО на східному фланзі. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на документ OPLAN DEU.

Цей план, що охоплює близько 1200 сторінок, детально описує механізми переміщення та забезпечення військ.

Ключові деталі плану:

Документ OPLAN DEU передбачає розгортання до 800 000 німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО на східному напрямку.

У плані вказані порти, річки, залізниці та дороги, які будуть використані для переміщення військ, а також деталі логістики та охорони військових колон.

План передбачає комплексну участь цивільного та військового секторів країни для забезпечення оборони.

Вже проведені польові випробування таборів та маршрутів з метою оптимізації пересування та забезпечення необхідними ресурсами військ.

Німецькі військові визнають, що наразі ще є недоліки, і час для відпрацювання всіх можливих сценаріїв та їх усунення є обмеженим.

Головна мета цього масштабного плану — підвищити стійкість Європи та чітко продемонструвати потенційному агресору, що будь-який напад не матиме успіху.