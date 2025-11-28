Ворог тестує нову тактику: операторські «шахеди» намагаються атакувати українську авіацію

Москва випробовує модифіковані безпілотники-камікадзе, якими керують оператори в реальному часі. Ця нова тактика націлена на українські літаки та гелікоптери.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на заступника міністра оборони України Юрія Мироненка.

За даними Міністерства оборони України, росія тестує модифіковані безпілотні літальні апарати (БпЛА), якими оператори керують у реальному часі з території росії, Білорусі та окупованих територій.

Така схема дозволяє російській стороні змінювати маршрут дронів відповідно до ситуації на фронті, а також, як зазначається, пробувати наводити дрони на українські літаки та гелікоптери.