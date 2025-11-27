Економіка Росії тріщить по швах

Економіка країни показує численні тріщини, і рання стійкість, спровокована величезними фіскальними стимулами та рекордними доходами від енергоносіїв, зараз піддається випробуванню.

Наслідки війни проти України настають саме тоді, коли США тиснуть на Росію, щоб обмежити доходи від нафти і газу, які надходять до Москви в рамках активних дій адміністрації Трампа, спрямованих на досягнення перемир'я, повідомляє Bloomberg.



"З огляду на загальні економічні показники, Росії було б вкрай вигідно зараз припинити війну, — сказав Олександр Габуєв, директор Центру Росії і Євразії Карнегі в Берліні. - Але, щоб захотіти завершити війну, потрібно побачити край прірви. Росія ще не там".



У відсутності цього усвідомлення ситуація для населення Росії має погіршитися, перш ніж можна буде сподіватися на покращення.



"Ціни зростають зараз швидше за зарплати", - сказала Олена, 27 років, менеджер компанії з організації заходів із Московської області.



Вона змінила свої звички покупок, купуючи менше одягу і більше товарів вітчизняних брендів, оскільки імпортні товари стали занадто дорогими.



Це різко контрастує з попереднім етапом війни, коли валовий внутрішній продукт збільшувався завдяки військовим інвестиціям, що стимулювало майже 20% зростання зарплат у 2024 році, що збільшило попит споживачів, хоча й сприяло інфляції.

Центральний банк Росії підвищив ставки до рекордних 21% у жовтні минулого року, щоб охолодити інфляцію та уповільнити перегріту економіку, але навіть попри те, що вартість кредитів знизилася, економіка все більше показує відстрочений вплив монетарного стискання.

У процесі цього відкриваються більш глибокі дисбаланси в країні, яка переналаштувала свою економіку на війну, але все ще підтримує цивільний сектор.



"Середній чек на тижневі покупки продуктів харчування за останні роки більш ніж подвоївся", - сказав Денис, 40 років, менеджер з Тамбова.



Його сім'я змушена переглядати свої витрати і тепер купує менше фруктів та овочів.



Продажі молока, свинини, гречки та рису знизилися на 8-10% у вересні та жовтні, згідно з аналізом газети "Коммерсант". X5 Group, найбільша продуктовий мережа Росії, збільшила доходи в третьому кварталі переважно завдяки інфляції, але її чистий прибуток впав майже на 20%, що свідчить про слабший попит і високі витрати.

Фото: Главком.