США попередили Європу про ракетну загрозу з боку Росії

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час візиту до Києва, представляючи мирний план з 28 пунктів, заявив західним дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України.

Дрісколл говорив, що РФ запускала ракети по Україні приблизно так само швидко, як і виробляла їх. Але зараз Росія виробляє достатню кількість ракет, щоб накопичити запас далекобійної зброї, повідомляє The New York Times.



Західні чиновники додали, що меседж Дріскола був чітким: необхідно швидко досягти врегулювання розв'язаної РФ війни через ракетну загрозу, яка може вийти за межі України.



Чиновники, які були присутні на зустрічі з Дрісколом, назвали нарощування військової потужності Росії тривожним і сказали, що його попередження викликало резонанс.



Традиційно США, швидше за все, критикували б Росію за накопичення зброї, а не використали б меседжі про її виробництво як спосіб продати мирну угоду, невигідну для України, яка страждає від російської агресії.



Хоча первісна мирна пропозиція зазнала змін, аргумент адміністрації Трампа про те, що Росія має перевагу у війні і що Україна має найближчим часом погодитися на врегулювання, як і раніше залишається в силі.



Дрісколл в ході візиту до Києва говорив українським посадовцям про нависаючу загрозу поразки і погіршення переговорних позицій України, якщо бойові дії триватимуть далі.

Фото: zaxid.net.