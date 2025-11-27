Японія розгортає системи ППО біля Тайваню

Японія планує розмістити ракети класу «земля-повітря» середньої дальності на острові Йонагуні, розташованому приблизно за сто дванадцять кілометрів на схід від Тайваню.

Це рішення стало частиною стратегії Японії зі зміцнення своїх південно-західних островів, відомих як «Перший острівний ланцюг» поблизу Тайванської протоки та Східнокитайського моря. Цей ланцюг має стратегічне значення, оскільки Китай може націлитись на нього в разі нападу на Тайвань, щоб ізолювати Окінаву, де розташовано понад 30 американських військових баз та інших об'єктів.

Раніше прем'єр-міністр Японії заявила, що в разі нападу Китаю на Тайвань її країна може втрутитися в конфлікт. Китай відповів на це економічними санкціями, патріотичними кампаніями та дипломатичним тиском на Токіо.

Міністр оборони Японії заявив, що планує відвідати військову базу Йонагуні, після чого буде розроблено схему розміщення ракет. Аналітики стверджують, що там, найімовірніше, з'явиться японський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності «Тип 03 Чусам».

Останніми тижнями американські війська відпрацьовували розміщення тимчасових баз та перекидання вантажів з Окінави на Йонагуні. Крім того, балістичні ракети, випущені Китаєм під час минулих навчань, упали в районі Йонагуні. Це свідчить про те, що військові дії на Тайвані автоматично торкнуться території Японії.

Китай заявив, що Японія розміщує ракети навмисно, щоб «створити регіональну напруженість та спровокувати військову конфронтацію». А заступник міністра закордонних справ Тайваню зазначив, що Японія має право вживати заходів для захисту своєї території, і що розміщення ракет підтримає безпеку в Тайванській протоці.