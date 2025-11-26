﻿
Надзвичайні події

Жінка в Ірпені вбила свого чоловіка через його проросійські погляди

Жителька Ірпеня, що на Київщині, вдарила чоловіка ножем у груди через його проросійські погляди. Їй оголосили підозру.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Між подружжям виник побутовий конфлікт, коли вони були у своїй квартирі. Він супроводжувався взаємними образами й агресією, вказують правоохоронці. 

За словами 54-річної підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з Росії. Жінка також стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство, зокрема скручував руки.

Жінка шинкувала капусту на кухні, коли конфлікт між подружжям знову загострився. Під час емоційного протистояння вона взяла в руку кухонний ніж і завдала чоловікові ударів у грудну клітку. 70-річний потерпілий помер до приїзду медиків. Їх та поліцію викликала сама жінка.

Жінка отримала підозру за фактом умисного вбивства свого чоловіка (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Суд відправив її під варту.

Тим часом прокуратура встановлює обставини конфлікту й перевіряє правдивість показань жінки. 

 Автор: Богдан Моримух

