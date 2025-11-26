Аферисти за допомогою фейкових акаунтів збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ

У Києві судитимуть двох аферистів, які створили низку фейкових акаунтів й від імени українського воїна збирали кошти нібито на підтримку ЗСУ. Наразі обвинувальні акти скеровані до суду, обвинуваченим загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Порушники, 20-річний та 17-річний мешканці Одещини, створили у соцмережі TikTok низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім’я відомого українського військовослужбовця, якому президент України за особисту відвагу та героїзм присвоїв звання Героя України», – повідомили у поліції.

Надалі, за даними слідства, упродовж 2024-2025 років ділки збирали кошти нібито для допомоги його підрозділу, у той час коли насправді всі отримані гроші вони витрачали на власні потреби.

Слідством встановлено, що від дій аферистів постраждало семеро громадян, а сума завданих збитків сягає близько мільйона гривень.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

На час слідства один зі зловмисників перебував під вартою, а неповнолітній підозрюваний – під домашнім арештом. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.