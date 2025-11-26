Москва не робитиме жодних поступок з приводу мирного врегулювання, - МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

«Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, у тому числі в контексті СВО («спеціальна військова операція» – так у РФ офіційно називають війну проти України – ред.), не може бути й мови», – цитує державне російське агентство ТАСС слова заступник голови МЗС Росії Сєргєя Рябкова.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що російські чиновники намагаються приховати небажання Кремля йти на компроміс у питанні миру в Україні і його відданість максималістським вимогам.

«Постійне публічне неприйняття кремлівськими чиновниками мирних планів, запропонованих США й Україною, та неодноразові заяви про «першопричини» війни демонструють, що Кремль залишається відданим своїм початковим воєнним цілям 2021 і 2022 років», – наголосили в Інституті вивчення війни.

Там додали, що «Кремлю не вдалося сформувати умови для того, щоб російський народ прийняв щось менше, ніж повну перемогу Росії в Україні».

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

Минулого тижня зарубіжні ЗМІ оприлюднили проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними низки ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.