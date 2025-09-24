Метаромантика — образ сучасної війни через призму мистецтва

23 вересня 2025 року вийшов друком альманах «Метаромантика», що поєднав роботи 26 авторів у живий портрет повномасштабної війни.

У першому номері — інтерв’ю з поетом Дмитром Лазуткіним, письменником Анатолієм Дністровим та кінематографістом Любомиром Левицьким. Серед авторів — представники різних поколінь та ідеологічних течій: поети Олександр Мєняйлов, Оксана Рубаняк, Ярина Чорногуз; філософ Сергій Форкош; художник Вітер Степовий; фотограф Богдан Федорченко.

Як війна змінює культурний простір? Вона народжує історії: про біль і радість, про боротьбу, героїзм, перемоги й втрати. Метаромантизм — новий художній напрям, що втілює досвід повномасштабної війни.

Філософ Сергій Форкош підкреслює роль мистецтва в осмисленні конфлікту:

«Для того щоб світ війни став світом життя, необхідне посередництво культури. Для того щоб горизонт майбутнього знову став відкритим, необхідно безпосереднє переживання війни перетворити на образ війни».

Ця думка відображає ключовий принцип проєкту — через художні образи, створені комбатантами і митцями, передати глибокий досвід та переживання війни.

«Цей альманах починається словами “Створити те, що буде” не випадково. Ми ставимо перед собою завдання, яке не було виконане після 2014 року, — зафіксувати появу окремого творчого напрямку, пов’язаного з війною. Ми називаємо його метаромантизмом: він має об’єднати всю вартісну творчість українських комбатантів часів повномасштабного вторгнення. На цьому полі ми сьогодні — єдині. І ми доведемо справу до кінця», — пояснює засновник «Метаромантики», офіцер 14-го окремого полку БпАК Серафим Гордієнко.

Метаромантика — голос війни, який лунатиме для майбутніх поколінь українців.

Романтизм ХІХ століття народився з революцій і воєн. Сьогодні Україна переживає свій романтичний ренесанс — добу метаромантики.

Друкований альманах — платформа, де молоді автори знаходять свого читача, а видавці та журналісти можуть відкрити нові імена української воєнної літератури.

«Вважаю, що кожний герой має бути оспіваний у поезії та піснях, кожна вулиця має називатись іменем того, хто поклав життя за цю націю … Якщо ми виграємо наступне покоління, то переможемо весь світ».

(Іван Залізняк, уривок з альманаху «Метаромантика»)

Перший номер «Метаромантики» вже доступний у друкованому форматі.