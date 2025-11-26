Колаборанти катували українських полонених на Луганщині

СБУ задокументувала воєнні злочини ще двох ворожих поплічників, які працюють на рашистів на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Фігуранти вчиняли тортури над українськими військовополоненими, зокрема під час катувань використовували молотки та електрошокери, повідомляє СБУ.



Йдеться про колаборантів Романа Хайнуса – так званого «заступника керівника виправної колонії № 4 лнр» та його підлеглого – Станіслава Прекрасного, який займає «посаду оперуповноваженого» у цій же установі.



Обидва фігуранти є мешканцями тимчасово окупованої частини території Луганської області, які після захоплення регіону пішли на співпрацю з ворогом.



Згодом рашисти зарахували їх до складу створеної ними репресивної установи, куди ув’язнюють учасників руху опору та українських військовополонених.



Обидва зловмисники протягом 2022-2025 років брали участь у катуваннях бранців окупаційної тюрми.



Для цього фігуранти особисто здійснювали регулярні побої потерпілих, у тому числі столярними молотками та електрошоковими пристроями.



Відповідні злочини ворожих поплічників грубо порушують положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).



Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожного з них буде покарано за злочини проти України!

Фото: СБУ.