«Плівки Віткоффа»: яку брутальну гру щодо встановлення миру в Україні проводять американці

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє про «близькість» укладання мирної угоди щодо припинення повномасштабної російсько-української війни. Про те, чим керується очільник Білого дому, і чи справді сторони стоять буквально на порозі завершення військового протистояння на тлі скандалу зі «злитими» розмовами Віткоффа-Ушакова-Дмитрієва – далі в матеріалі ForUA.

Виступаючи у вівторок, 25 листопада, у Рожевому саду Білого дому на церемонії помилування індиків до Дня подяки Дональд Трамп у притаманному йому пафосному стилі заявив, що «ми близькі до угоди» щодо закінчення війни в Україні. «Це (досягнення мирної угоди – Ред.) насправді вкрай нелегко, втім, на мою думку, ми це таки зробимо. Більш того, я думаю, що ми дуже близькі до угоди, ми це все скоро дізнаємося», - підкреслив 79-річний республіканець.

Незадовго до цієї заяви пана Трампа видання Axios із посиланням на керівника Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака повідомило, що президент Володимир Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом, під час Дня подяки, тобто 27 листопада з тим, аби обговорити питання щодо ймовірної мирної угоди. Водночас Financial Times зазначає, що адміністрація США наразі чинить потужний тиск на Україну, вимагаючи погодитись на американсько-російський мирний план до Дня подяки, а речниця Білого дому Керолайн Левітт у вівторок, 25 листопада наголосила, що Штати досягли «значного прогресу» щодо укладання мирної угоди між Україною та РФ, проте існує «кілька дражливих, втім не непереборних деталей, які ще необхідно вирішити».

Тим часом сам президент США повідомив, що доручив своєму спецпосланнику Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві для остаточного узгодження «мирного плану», тоді як міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл синхронно зустрінеться з ідентичною метою з українською стороною.

Усі ці комунікації відбуватимуться на фоні гучного скандалу. Річ у тім, що агентство Bloomberg напередодні опублікувало транскрипт телефонної розмови, під час якої спецпосланник президента США Стів Віткофф давав поради путінському помічнику Ушакову щодо того, як РФ краще представити свої пропозиції про «мирну угоду» президенту Трампу. Крім того, ще один із «злитих» у медіа епізодів розмови, між Ушаковим та спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим свідчить про те, що так званий «мирний план» із 28 пунктів насправді був підготовлений помічниками Путіна, тоді як Віткофф мав презентувати його як власне напрацювання.

Між тим Дональд Трамп, коментуючи скандальний транскрипт розмов, зазначив: «Це стандартна практика. Він (Віткофф – Ред.) має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди (dealmaker – Ред.)». Очільник Білого дому також підкреслив, що ефективний переговорний процес завжди передбачає певний тиск та переконування обох сторін конфлікту. За словами Трампа, він особисто не знайомий зі змістом опублікованої розмови, проте вважає таку практику переговорів цілком нормальною. Натомість російський посланець Кирило Дмитрієв назвав інформацію Bloomberg фейком і додав: «Що стаємо ближче ми до миру, то відчайдушніше стають розпалювачі війни».

«Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова або чи зможе Путін зірвати переговори? Злив розмови дуже примітивний, а щоб ніхто «не здогадався», росіяни злили ще й розмову Ушакова та Дмітрієва. Росіяни хочуть зірвати переговори чужими руками. Їм не вдалося це зробити руками українців, тому вони пробують зіграти в свою улюблену гру: посіяти інформаційний хаос і викликати психоз в американському політикумі. Вони цим доволі успішно займалися під час останньої виборчої кампанії. Росіяни явно не чекали такого напору від Трампа. Путін не хоче переговорів, але змушений грати в цю гру. І для зриву переговорів потрібен глобальний скандал в США. Правда, схоже, Трамп вирішив дограти цю партію до кінця. І цей злив змусить Трампа прискорити процеси», - зазначає політолог Вадим Денисенко.

На переконання експерта, на шляху до мирного договору є три речі: територіальне питання, безпекові гарантії для Європи та небажання Путіна, «який розуміє, що в разі перемирʼя він підписує капітуляцію», закінчувати війну. «Капітуляція Путіна полягає в тому, що Росія остаточно і, як мінімум, на десятиліття втрачає шанс стати третім полюсом світу. Трамп вчора (25 листопада – Ред.) вперше заговорив про безпекові гарантії для Європи. І це говорить, що цю проблему, можливо, вдасться подолати. Тому залишається два пункти - території (схоже, ми знаходимося доволі близько від квазірішення) та небажання Путіна. Єдине, що зараз можна точно сказати: в разі відмови Путіна від договору, санкції різко посиляться. А сама відмова буде ще один семимильним кроком від третього полюсу світу до політичної залежності від Китаю», - резюмує експерт.

Водночас нардеп від опозиційної Євросолідарності Микола Княжицький, коментуючи «плівки Віткоффа», акцентує: «Оприлюднені Блумбергом розмови Віткоффа з Ушаковим і Дмітрієва з Ушаковим про так званий «мирний план» шокували світ. Американці вражені , що Віткофф дає поради росіянам як обдурити Трампа. Я від початку розмов про «мирний план» казав , що готували його в Росії і навмисно вкидали у інформаційний простір, щоб подати як американський. І навіть за цих умов шансів, що Путін на нього погодиться , якщо там не буде зафіксована фактична капітуляція України - не було. Тому плідно працюючи з США, необхідно усвідомлювати , що не менш важливим нашим союзником залишається Європа. Війна триватиме. Путіна зупинить лише сильна Україна як частина сильної Європи у співпраці з США. Зараз має бути гарний урок для тих , хто переконував у реальності цього «фейкового» російського миру і критикував євроінтеграційні процеси».

Загалом, нинішня інформаційна колотнеча не може не викликати занепокоєння, позаяк, окрім ганебно-нікчемних за формою та змістом «плівок Віткоффа» з’явилася інформація про те, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час нещодавнього візиту до Києва, коли передав Україні «мирний план» з 28 пунктів, заявив українським посадовцям про «нависаючу загрозу поразки» і погіршення переговорних позицій України, якщо бойові дії триватимуть далі. Про це з посиланням на двох анонімних співрозмовників повідомляє NBC News. За даними телеканалу, окрім вищезазначеного, американський міністр також сказав представникам української влади наступне: «Росія нарощує масштаби та інтенсивність повітряних ударів і може воювати вічно, тоді як ситуація для України з часом лише погіршуватиметься, тому краще домовлятись про якийсь мир зараз, а не тоді, коли переговорна позиція стане ще слабшою».

«Окрім того, американська делегація заявила, що американський ОПК не встигатиме постачати Україні зброю, у тому числі ракети до систем ППО, у таких темпах, щоб захистити інфраструктуру і населення. Загалом меседж був такий, що ви програєте і вам треба погоджуватись на угоду», - сказав один з анонімних співрозмовників NBC News.

Ну, і насамкінець вишенька на «мирно-перемовному» торті – свіжа заява Трампа про те, що «найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій». Таким чином, загальна картина наразі виглядає так, що американська сторона виступає де-факто спільником країни-агресорки Росії, змушуючи Київ зголоситися на умови, надзвичайно близькими до капітуляції.