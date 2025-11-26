Скандал у Вашингтоні: конгресмени заявили, що Віткофф працює на Москву

Конгресмени США звинувачують Віткоффа в агентурній роботі на Кремль і вимагають його негайного звільнення та притягнення до суду — повідомляє Clash.

У Вашингтоні група американських конгресменів виступила з різкою заявою проти спецпредставника президента США Стів Віткофф, якого звинуватили у тому, що він діє як агент Кремля. За їхніми словами, виявлені контакти Віткоффа з представниками російської влади — зокрема з емісаром Кремля Кирило Дмитрієв — ставлять під сумнів його здатність представляти інтереси США й гарантувати об’єктивність у переговорах щодо України.

У листі до адміністрації та відповідних комітетів Конгресу депутати закликали до негайного звільнення Віткоффа з усіх посад та до початку розслідування з метою притягнення його до судової відповідальності за можливу державну зраду та підрив національних інтересів. Як зазначається — йдеться не просто про політичний скандал, а про «системну загрозу безпеці США й союзників».

Конгресмени наголошують, що довіра до Віткоффа повністю зруйнована: за їхніми словами, у нинішніх умовах будь-які переговори з його участю є «неприйнятними і небезпечними», і не можуть мати жодної легітимності.

У заяві також зазначено: “Не можна дозволити, щоб представник США виступав каналом для кремлівської пропаганди та впливу. Якщо він не здатен бути незалежним — має піти, а його дії — бути предметом слідства.”

Представники Конгресу закликали адміністрацію вже цього тижня опублікувати остаточне рішення щодо Віткоффа та надати Конгресу висновки розслідування.