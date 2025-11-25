Говорити про територіальні поступки Зеленський буде особисто з Трампом, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський прагне зустрітися з президентом США Дональдом Трампом якомога швидше, можливо, вже на День подяки. Мета зустрічі – остаточно узгодити спільний американо-український план завершення війни з Росією. Про це в інтерв’ю Axios повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, більшість пунктів плану вже узгоджені на принциповому рівні. Початкову американську пропозицію з 28 пунктів суттєво переробили: тепер їх лише 19, прибрали все, що не стосувалося безпосередньо миру в Україні, а низку положень змінили так, щоб вони були прийнятними для Києва.

Зеленський готовий 27 листопада оголосити про прийняття американського плану. Президент України нібито готовий оголосити про підтримку плану США та вже за два дні вилетіти на зустріч із Дональдом Трампом.

Єрмак наголосив, що, окрім питання територіальних поступок, яке Зеленський хоче обговорити особисто з Трампом, решта положень чинного проєкту відповідає інтересам України та поважає її «червоні лінії».

Головним каменем спотикання залишається територія. Перший варіант плану передбачав передачу Росії додаткових територій понад ті, що вона вже окупувала, що викликало різке неприйняття в Україні. Американська сторона аргументувала це тим, що за нинішньої динаміки фронту Україна все одно втратить ці землі з часом.

Особливу увагу приділено гарантіям безпеки. Єрмак назвав новий текст «дуже ґрунтовним» і «історичним рішенням» адміністрації Трампа – надати Україні потужні юридично зобов’язуючі гарантії, яких країна ніколи раніше не мала.

Українська сторона отримала позитивну реакцію від США на ідею оформити ці гарантії у вигляді офіційного договору. Водночас Україна не відмовляється від конституційного курсу на НАТО, хоча, як зазначив Єрмак, «ми живемо в реальності – зараз ми не в НАТО».