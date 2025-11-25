Кривонос: «Ми не серіал знімаємо» - НАБУ не покаже докази, які ще досліджуються

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос пояснив, чому у справі «Мідас» не публікують нові аудіозаписи. Про це він заявив 25 листопада під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради.

Кривонос наголосив, що НАБУ оприлюднює лише ті матеріали, які повністю задокументовані та вже підтверджують конкретні епізоди злочинної діяльності.

«Ми ж не серіал знімали. Публікуємо лише ту частину інформації, яка підтверджує вже зафіксовані епізоди», — заявив він, додавши, що це є стандартною практикою роботи Бюро.

Народні депутати поцікавилися, чи пов’язане припинення публікації нових фрагментів з геополітичними чинниками. Директор НАБУ відповів, що через високий суспільний інтерес очікування справді зростають, але Бюро не може показувати матеріали, які ще не досліджені або не завершені процесуально. За його словами, «жодного тиску чи перешкоджань немає», і незалежність НАБУ залишається незмінною.

Водночас Кривонос визнав, що тиск на Бюро існує, але він «звичний» і не впливає на перебіг розслідування. Йдеться, зокрема, про спроби перешкодити роботі та системне збирання інформації про детективів і керівництво НАБУ.

Справа «Мідас» охоплює масштабну корупційну схему в енергетичному секторі. 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча, який до того моменту встиг виїхати з України. Його та бізнесмена Олександра Цукермана оголосили у розшук. Також обшуки відбулися у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині очолює Мін’юст, та у державній компанії «Енергоатом».

У межах провадження слідчі провели близько 70 обшуків і зібрали понад тисячу годин аудіозаписів. За даними НАБУ, збитки від діяльності злочинної організації сягають $100 млн. Схема передбачала систематичне отримання «відкатів» у розмірі 10–15% від контрактів із контрагентами «Енергоатому». Ця практика, коли компанії змушували платити за уникнення блокування платежів або втрату статусу постачальника, отримала назву «шлагбаум».