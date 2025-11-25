Залежність Кремля стала золотою жилою для Пекіна

Китайські експортери значно завищують ціни на товари подвійного призначення для російського військово-промислового комплексу (ВПК), використовуючи залежність Кремля від їхніх поставок. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на доповідь Інституту нових економік Банку Фінляндії.

Згідно з дослідженням, ціни на експортні товари з Китаю до Росії, які можуть мати військове застосування, зросли в середньому на 87% у період з 2021 по 2024 рік. Для порівняння, ціни на аналогічні товари, що постачаються в інші країни, за цей же час зросли лише на 9%.

Лазівка обійшлася Кремлю дуже дорого

Доповідь підтверджує, що Росія змогла використати китайських постачальників для придбання критично важливих товарів для свого ВПК в обхід західних санкцій. Однак ця лазівка обійшлася Москві дуже дорого.

Автори дослідження зосередилися на торгівлі товарами з категорії "машини та механічні пристрої", куди входить значна кількість обладнання, важливого для військової промисловості. Вони дійшли висновку, що санкції "обмежили технологічні можливості Росії, зробивши імпорт критично важливих товарів дорожчим".

У деяких випадках "країна-бензоколонка" купувала менше товарів подвійного призначення за значно більші гроші. Наприклад:

Вартість імпорту китайських кулькових підшипників до Росії зросла на 76% у доларовому еквіваленті (2021–2024 рр.).

Обсяг експорту тих самих підшипників за цей час знизився на 13%.

Туреччина також підвищила ціни

Дослідники також виявили, що ціни для російських імпортерів суттєво підвищила і Туреччина – на 25-55% порівняно з аналогічними експортними товарами.

"Дослідження показало, що вплив санкцій на ціни, схоже, посилюється. Можливо, через те, що більш суворе дотримання санкцій дозволило експортерам вимагати від російських клієнтів вищі премії", – констатують у Financial Times.

"Обдирання" – це "досить хороший результат"

Високопоставлений західний чиновник, відповідальний за санкції, у розмові з журналістами назвав "обдирання" російського ВПК китайськими компаніями "досить хорошим результатом".

"Якщо підвищити ціну товару на 80%, то фактично можна майже вдвічі зменшити обсяг того, що вони можуть купити", – додав співрозмовник видання.

Зняття санкцій залишається критично важливою метою Кремля. В опублікованому варіанті мирного плану зазначається, що "питання зняття санкцій буде обговорюватися і узгоджуватися поетапно і в кожному конкретному випадку".