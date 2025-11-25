На кордоні РФ з'явиться 8-ми кілометровий паркан

Заплановану 8-кілометрову ділянку паркану висотою 4,5 метра на фінсько-російському кордоні в Лапландії майже добудували. Йдеться про ділянку кордону в районі міста Салла, що на схід від Рованіемі. Про це повідомляє Yle.

У Прикордонній службі Фінляндії зазначають, що новітні технології, інтегровані в паркан, дозволять здійснювати постійний нагляд за цією ділянкою кордону з залученням невеликої кількості персоналу, що дасть змогу зосередити патрулювання на ділянках, де паркану немає.

Камери або пункти спостереження розташовані через кожні 20 метрів. Паркан також заходить під землю, щоб ускладнити можливість підкопу.

Конструкція проходить по крайній межі фінської території, за метр від російської. Через кожні 500 метрів у ньому залишили хвіртки для обслуговування чи ремонту паркану, а через кожні 3 км є "ворота" для руху диких тварин, які за потреби можна закрити.

9 грудня на місце приїде інспекція для підтвердження завершення робіт.

У Прикордонній службі розраховують добудувати усі заплановані ділянки паркану на східному кордоні до літа 2026 року. Перекрити парканом усі майже 1300 км кордону з Росією неможливо, оскільки кожен кілометр паркану з усіма засобами спостереження коштує близько 1,8 млн євро. З огляду на це, Прикордонна служба визначила пріоритетні ділянки, де будівництво паркану є найбільш доцільним.