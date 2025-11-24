Мирного плану з 28 пунктів «у тому вигляді, в якому його всі бачили», більше не існує, частина пунктів була виключена з нього, інші пункти змінені. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олександр Бевз за підсумками переговорів, що відбулися 23 листопада в Женеві. Допис посадовця у фейсбуці цитують українські інформагенції (для стороннього перегляду профіль закритий, до допису мають доступ лише запрошені особи).

«Україна обговорила зі США кожний пункт запропонованого плану... жодна пропозиція української сторони не залишилася без реакції», – інформував Бевз.

Газета Financial Times із посиланням на свої джерела пише, що від початкових 28 пунктів залишилося 19. При цьому не повідомляється, які пункти були виключені, а які змінені.

Раніше в понеділок було опубліковано також пропозиції, сформульовані лідерами ЄС. Вони ґрунтуються на плані з 28 пунктів, але багато в чому змінюють його конкретні пункти. Зокрема, цей план передбачає, що переговори про території мають розпочинатися з поточної лінії зіткнення. В американському варіанті за цією лінією пропонувалося ділити лише Херсонську та Запорізьку області, натомість Крим, Луганська і Донецька області де-факто визнавалися російськими. Документ також не забороняє Україні вступати до НАТО – рішення пропонується ухвалювати після досягнення консенсусу всередині альянсу. Російські активи в Європі, згідно з планом, мають залишатися замороженими доти, доки Росія не відшкодує Україні збитки.

В Анголі в понеділок відбулася неформальна зустріч лідерів країн ЄС, присвячена мирним переговорам. Європейські лідери прибули до Анголи на саміт із країнами Африки та вирішили провести спеціальну зустріч, щоб обговорити тему війни в Україні.

Як повідомляв ForUA, мирну ініціативу США прокоментував 24 листопада помічник президента Росії Юрій Ушаков. Він сказав, що в Москві бачили «один із варіантів» мирного плану США, але детальних переговорів щодо нього не було. Ушаков також висловив думку, що проєкт ще піддаватиметься модифікації з боку Росії, України, Європи та США, заявив Юрій Ушаков.

Повідомлення про існування плану з 28 пунктів з’явилися у засобах інформації минулого тижня. Згодом у США підтвердили існування мирної ініціативи, хоча офіційно і не підтверджували автентичність саме того документа, який було опубліковано. Кілька ЗМІ, а також члени Конгресу США, запитували про походження цього плану, стверджуючи, що в його розробці могли брати участь представники Росії. У Держдепартаменті це категорично відкинули, заявивши, що план розроблений у США і включає ідеї, висловлені як Росією, так і Україною. Зустріч у Женеві за участю США, України, ЄС та провідних країн Європи була організована для обговорення пропозицій США та досягнення консенсусу з тих питань, які викликали занепокоєння країн ЄС та України – йдеться про імовірну поступку Росії територіями, запровадження обмежень на чисельність армії України, відмову від вступу України до НАТО.