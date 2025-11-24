Пастор Трампа назвав американський мирний план небезпечним сигналом світові

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, який підтримував Дональда Трампа на виборах та якого ЗМІ називали особистим духовним радником Трампа, зазначив, що "мирний план" США для закінчення війни в Україні є небезпечним сигналом світові.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Цей 28-пунктний українсько-російський "мирний план" посилає небезпечний сигнал світові. Він говорить кожному злому диктатору, який спостерігає, від Москви до Тегерана та Пхеньяна, що світові захисники справедливості та миру будуть терпіти зло, якщо воно буде оформлено в дипломатичній формі", — написав Бернс.

За його словами, коли світ дозволив Гітлеру вторгнутися до Польщі в 1939 році без жодних наслідків, "ми відкрили шлюзи для одного з найпохмуріших розділів в історії людства".

"І тепер ми спостерігаємо, як це відбувається знову. Дай злій людині дюйм, і вона візьме милю. Не лише заради території, а й щоб сіяти страх, страждання та руйнування. Росія вже вторглася, вже бомбила, вже страчувала мирних жителів і дітей", — сказав пастор.

Бернс зазначив, що був радий чути, що президент Трамп заявив, що "цей план не є його остаточною пропозицією", і що він залишається гнучким.

"Умиротворення – це не мир. Компроміс без справедливості – це не мир. А мовчання перед обличчям зла – це співучасть. Ми повинні стояти на боці правди, якою б незручною вона не була. Ми ніколи не повинні забувати, що справжній мир не схиляється перед злом. Він протистоїть йому. І в цю критичну годину світ спостерігає, чи будемо ми стояти на боці праведності, чи відступимо в тінь комфорту та компромісу", — зазначив він.

Газета Financial Times оприлюднила подробиці "мирного плану":

Територіальні поступки: передача Росії решти східного Донбасу (включно з територіями, які зараз контролює Київ);

Скорочення армії: зменшення чисельності Збройних сил України вдвічі;

Військові обмеження: заборона на розміщення іноземних військ та припинення постачання західної далекобійної зброї;

Зменшення обороноздатності: відмова України від ключових видів озброєння та скорочення військової допомоги від США;

Гуманітарний блок: надання російській мові статусу офіційної державної та відновлення офіційного статусу відділення Російської православної церкви.

За даними Financial Times, офіційні особи в Києві, яких проінформували про план, заявили, що він тісно відповідає максималістським вимогам Кремля, додавши, що без суттєвих змін він не буде реалізований для України.

На тлі чуток про "мирний план" Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення тривалого миру в Україні обом сторонам війни "доведеться піти на складні компроміси".