DOGE закрили достроково: структура Маска не протрималась і року

Адміністрація президента США Дональда Трампа достроково ліквідувала Департамент підвищення ефективності роботи федерального уряду (DOGE), який до кінця травня очолював Ілон Маск. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, структуру розформували приблизно за вісім місяців до завершення її мандату: спершу передбачалося, що DOGE працюватиме до липня 2026 року.

«Його не існує», — підтвердив директор Офісу управління персоналом (OPM) Скотт Купор, відповідаючи на запитання про статус департаменту. За його словами, орган більше не функціонує як централізована установа, а частина його повноважень перейшла до OPM.

У Reuters наголошують, що рішення про ліквідацію DOGE різко суперечить тій увазі, яку раніше приділяла йому адміністрація Трампа. Департамент був створений одним із перших указів нового президента — у день інавгурації 20 січня. Його завданнями були скорочення державних видатків та реструктуризація федеральних агентств.

Керівником відомства став засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск. Він полишив цю роль наприкінці травня після завершення контракту — на тлі загострення суперечностей із Трампом щодо запропонованого главою Білого дому масштабного законопроєкту про податки та витрати, який президент описував як «великий і красивий».

У травні Палата представників із мінімальною перевагою голосів ухвалила цей законопроєкт, однак у Сенаті документ наразився на критику, зокрема з боку депутатів-республіканців, хоча партія Трампа контролює обидві палати Конгресу.

30 травня Ілон Маск офіційно завершив роботу в адміністрації президента, де він працював як спеціальний державний службовець — у статусі, що дозволяє виконувати обов’язки не більше ніж 130 днів на рік. Після його виходу з команди Трамп подарував бізнесмену символічний золотий ключ від Білого дому як знак подяки.

