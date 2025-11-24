Україна отримає 1 мільярд кубометрів американського газу

Україна значно збільшить постачання американського скрапленого газу (СПГ) у 2026 році. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" уклала ключову угоду з польською енергетичною компанією ORLEN про імпорт палива, яке буде постачатися через Польщу.

Деталі співпраці з ORLEN та обсяги постачання

"Нафтогаз" підписав угоду з ORLEN, яка передбачає постачання американського газу. Попередня домовленість була досягнута на початку листопада під час енергетичної конференції у Греції.

Згідно з повідомленням групи "Нафтогаз", лише у І кварталі 2026 року польська компанія поставить до України 300 мільйонів кубометрів СПГ.

"Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн куб. м американського LNG", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Загалом у 2026 році Україна планує імпортувати американського скрапленого газу на рівні 1 мільярда кубометрів.

Сергій Корецький висловив подяку польським партнерам. Віцепрезидент правління ORLEN Роберт Сошинський додав, що співпраця посилює енергетичну безпеку регіону та створює умови для подальшого розвитку бізнесу.

Важливо знати: Американський газ проходитиме процедуру регазифікації на польському терміналі Свіноуйсьце, після чого надходитиме в Україну через польсько-український кордон.

Додатковий маршрут через Грецію

Окрім маршруту через Польщу, у 2026 році Україна також отримуватиме американський газ через Грецію.

Президент Володимир Зеленський 16 листопада повідомив, що Київ уклав угоду про транспортування палива з грецькою компанією DEPA COMMERCIAL S.M.S.А. та НАК "Нафтогаз Україна".

Обсяг угоди: розрахована на майже 2 мільярди євро.

Мета: компенсувати втрати від російських атак.

Маршрут: СПГ зі США постачатимуть від грецького Александруполіса до української Одеси.

Терміни: постачання за цією угодою розпочнуться у січні 2026 року і триватимуть, за інформацією грецького оператора, у зимовий період – до березня 2026 року.

ДТЕК розширює імпорт через Литву

Українська енергетична компанія ДТЕК також продовжує розширювати канали імпорту газу. Компанія організувала нові поставки палива зі США, використовуючи литовську інфраструктуру.

Перша партія: підрозділ D.Trading транспортував близько 100 мільйонів кубометрів із термінала в Луїзіані до СПГ-термінала в Клайпеді.

Подальші плани: Керівник ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що компанія вже обговорює з американськими виробниками СПГ подальші поставки, оскільки Україні в найближчі місяці знадобляться значні обсяги додаткового газу.

Очікується, що наступні партії скрапленого газу доставлятимуться двома основними маршрутами – через країни Балтії та через регіон Середземного моря.