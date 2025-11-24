Зеленський може зустрітися з Трампом вже цього тижня

Київ та Вашингтон обговорюють можливість візиту президента Володимира Зеленського до США для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Американські та українські чиновники обговорювали можливість поїздки Зеленського до США, можливо, вже цього тижня, щоб обговорити мирний план США з Трампом, повідомляє Reuters.



Основна ідея полягає в тому, що вони обговорять найчутливіші питання мирного плану, такі як питання території. Джерело додало, що наразі підтвердженої дати немає.

Фото: скріншот.