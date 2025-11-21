﻿
Війна

Британія готує відправку військ в Україну

Велика Британія визначила підрозділи та розробила плани розгортання військ для підтримки тривалого миру в Україні після можливого припинення вогню. Про це повідомляє Bloomberg.

Лондон, разом із Францією, очолює так звану «Коаліцію охочих», яка має на меті надати значну підтримку Києву.

Плани британського розгортання включають кілька ключових напрямків:

  • Створення координаційного центру в Києві.

  • Тренування українських сил безпосередньо на місці.

  • Розширення Чорноморської групи для забезпечення безпечного судноплавства.

Зазначається, що бюджет першого етапу реалізації цих планів становитиме понад £100 мільйонів.

Це рішення є частиною ширших зусиль західних союзників, спрямованих на відновлення мирного процесу та забезпечення стійкості України після завершення активної фази бойових дій.

 Автор: Галина Роюк

