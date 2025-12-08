Тесть кандидата на міністра юстиції має бізнесові зв’язки з росіянами

Тесть народного депутата від «Слуги народу» Дениса Маслова, який нині є кандидатом на посаду міністра юстиції, виявився співвласником бізнесу, пов’язаного з росіянами. Як встановило «Слідство.Інфо», Борис Калюта має частку в аграрній компанії «Дніпро-Білогір’я», де до 2021 року співвласником був депутат Білгородської облдуми Владімір Зотов. Після його виходу частку отримала Людміла Васькіна — топменеджерка російської компанії Зотова.

З червня 2023 року активи «Дніпро-Білогір’я» перебувають під арештом у межах кримінального провадження проти Зотова. СБУ підозрює його у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж та державного кордону України.

Журналісти звернулися до Маслова з питанням, як він оцінює тривалі бізнесові зв’язки близького родича з громадянами РФ. Нардеп заявив, що компанію заснували понад 15 років тому, а законних механізмів для примусового виведення співзасновника з великою часткою фактично не існує. Він також наполягає, що після 2014 року компанія не здійснювала платежів чи будь-яких господарських операцій на користь Росії або росіян.

Денис Маслов є народним депутатом із 2020 року та з 2022-го очолює парламентський комітет з правової політики. 21 листопада стало відомо, що його розглядають на посаду міністра юстиції.

Декларації Маслова свідчать про значні фінансові подарунки від Бориса Калюти його доньці Анні Масловій. У 2024 році він подарував їй 280 тисяч гривень, у 2023-му — 600 тисяч, у 2022-му — щонайменше 1,8 мільйона (частину суми приховано у декларації). У 2021 році подарунки перевищили 5,5 мільйона гривень, у 2020-му — понад 700 тисяч. Загалом за п’ять років — майже 9 мільйонів гривень.

До обрання до парламенту Маслов, як повідомляють журналісти, займався адвокатською діяльністю: був керуючим партнером у адвокатському об’єднанні «ЛОУАТЕК» та засновником компанії «Юридична фірма «Форца». Крім цього, Денис Маслов був власником фірми «Авін Трейд» (основний вид діяльності — торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин).

Керівництво ТОВ «Авін Трейд» у червні 2020 року перейняла у народного депутата його родичка Людмила Маслова. Наразі, згідно з декларацією Дениса Маслова, він прописаний у її квартирі в Дніпрі.

У 2021 році до компанії «Авін Трейд» був доданий новий кінцевий бенефіціарний власник Відіартхі Панкадж. За даними YouControl, він має російське громадянство, але зареєстрований в Україні — у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.

Станом на зараз, Людмила Маслова та Відіартхі Панкадж є співвласниками ТОВ «Авін Трейд» із частками по 50%. Статутний капітал компанії складає 1000 гривень.

Власником ТОВ «Юридична фірма «Форца» наразі є Володимир Черниш, а директоркою — Валентина Черниш.

Дружина кандидата на посаду міністра юстиції Анна Маслова — співзасновниця ТОВ «Солар Пауер Юкрейн». Найбільшу частку в компанії (40%) має бізнесмен Олександр Запишний. Він також є кінцевим бенефіціарним власником. У червні 2024 року СБУ провела обшуки в нього вдома та в офісах його енергетичної групи EDS. За даними Forbes, слідчі підозрюють керівництво групи у пособництві державі-агресорці (стаття 111-2 КК України), зокрема — у можливій торгівлі з Росією.

Іншими співвласниками компанії є дружина т. в. о. керівника ТУ БЕБ у Вінницькій області Олега Олійника Наталія Олійник та підприємець Григорій Карпенко.