Війна

Обстріл України: пілотами F-16 та Mirage-2000 перехоплено та збито щонайменше 10 ворожих ракет

За понад рік роботи в українському небі американські винищувачі F-16 перехопили понад 1300 ворожих цілей РФ.

"Впроваджуючи власні інноваційні підходи до ведення повітряних та протиповітряних боїв, українські екіпажі демонструють стабільно високі результати під час відбиття атак противника. На рахунку саме F-16 понад 1300 перехоплених повітряних цілей! Зокрема, під час відбиття сьогоднішнього удару пілотами F-16 та Mirage-2000 перехоплено та збито щонайменше 10 ворожих крилатих ракет", - повідомляють Повітряні сили.

Крім місій з протиповітряної оборони, ці літаки активно застосовуються для авіаційної підтримки військ. Так пілоти F-16 уразили більше 300 наземних цілей, знищивши сотні одиниць ворожої техніки, командні пункти, пункти управління БпЛА, склади боєприпасів та логістику ворога.

"Пілоти F-16 та наземний авіаційний персонал щодоби працюють в надзвичайно складних екстремальних умовах. І єдине, що зараз на думці кожного – безперебійне і своєчасне постачання авіаційних засобів ураження від західних партнерів. Бо без достатньої кількості бомб та ракет F-16 не допоможе перемогти ворога", - йдеться в повідомленні.

Фото: Повітряні сили.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяЗСУУкраїнавійналітакиF-16
Популярнi статтi