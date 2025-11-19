Контррозвідка СБУ затримала інформатора фсб, який «зливав» координати Сил оборони у Костянтинівці.

Головним завданням фігуранта було знайти і передати ворогу координати українських підрозділів безпілотних систем, які боронять прифронтове місто, повідомляє СБУ.



Наведенням ворожого вогню займався 24-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги фсб, коли закликав до захоплення всього регіону у Телеграм-каналах.



Інформатор обходив громаду, де під російськими обстрілами фотографував та позначав на гугл-картах орієнтовні локації українських дронарів.



Щоб відстежити позиції БпЛА, він спостерігав за точками вильоту та напрямками руху вітчизняних безпілотників.



Під час розвідвилазок фігурант фіксував переміщення бронетехніки Сил оборони.



Співробітники СБУ викрили інформатора на початковому етапі його розвідувальної активності й затримали.



Під час обшуку в нього вилучено смартфон із підготовленим «звітом», який він месенджером планував надіслати фсб.



Наразі слідчі СБУ повідомили інформатору про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ.