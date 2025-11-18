Винищувачі Rafale для України: що це за літаки та як вони змінять ситуацію на фронті

Президенти України та Франції, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон, 17 листопада підписали історичну спільну декларацію, яка відкриває шлях до значного посилення української бойової авіації та протиповітряної оборони. Ключовою частиною угоди стало придбання Україною 100 багатоцільових винищувачів Rafale нового покоління.

Історичне замовлення та посилення ППО

За словами президента Зеленського, Україна здійснила "історичне замовлення" на 100 літаків Rafale F4, поставки яких плануються до 2035 року. Ця домовленість є ключовою для захисту українського неба і, окрім винищувачів, також передбачає придбання військового обладнання з французької оборонної промислової бази, а саме:

Вісім систем ППО SAMP-T (по шість пускових установок у кожній). Ця система здатна знищувати балістичні ракети, що ставить її в один ряд з американськими Patriot.

Потужні французькі радари .

Необхідні ракети та керовані бомби.

Крім того, угода включає спільні проєкти оборонних галузей, які розпочнуться вже цього року, зокрема, спільне виробництво дронів-перехоплювачів та розвиток критичних технологій для інтеграції в українські безпілотники.

Винищувачі Rafale: ефективність та особливості

Dassault Rafale — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який перебуває на озброєнні з 2000 року і вважається одним з найефективніших у Європі.

Ключові характеристики:

Багатоцільовість: Здатний виконувати місії від завоювання переваги в повітрі та перехоплення до атак наземних/морських цілей, розвідки та ядерного стримування.

Озброєння: Несе крилаті ракети великої дальності, ракети "повітря-поповітря", керовані авіабомби та гармати.

Технології: Оснащений надсучасною авіонікою, включно з радаром AESA та системами радіоелектронної боротьби.

Швидкість: До 2203 км/год (1,8 Маха).

Бойовий радіус: До 1800 км.

Як Rafale змінить ситуацію на фронті

Авіаційний експерт Валерій Романенко зазначає, що отримання Rafale допоможе Україні зрівнятися з Росією за рівнем озброєння та радарною потужністю.

Радарна перевага: Завдяки кращим можливостям радара та екранованим двигунам, Rafale зможе виявляти російські винищувачі на відстані до $200\text{ км}$, тоді як росіяни його – лише за 150 км.

Озброєння: Хоча поточні ракети MICA мають меншу дальність 80км, Франція вже прийняла на озброєння нові ракети Meteor з дальністю $200\text{ км}$, що значно збільшить бойові можливості літака.

Навчання: Президент Зеленський наголосив, що пілоти, які вже мають досвід управління винищувачами Mirage-2000, зможуть дуже швидко опанувати управління Rafale.

Експерти Defense Express прогнозують, що вартість 100 винищувачів у комплексному постачанні може становити близько 22,5 млрд євро.

Іноземні винищувачі на озброєнні України

Угода з Францією доповнює низку поставок бойової авіації від західних партнерів, які вже змінили ситуацію в українському небі.

F-16 Fighting Falcon: Україна вже має щонайменше 42 винищувачі F-16 від Нідерландів, Данії, Бельгії та Норвегії. Перші літаки прибули влітку 2024 року. Пілоти відзначають, що F-16 забезпечили значно кращу ситуаційну обізнаність, потужніші радіолокаційні станції (РЛС) та вищу точність ударів.

Gripen Е та Mirage 2000-5F: Окрім Rafale, Україна очікує на шведські винищувачі Gripen Е та решту обіцяних французьких Mirage 2000-5F. Президент Зеленський зазначав, що Gripen є одним із пріоритетів через найдешевше обслуговування, швидке навчання пілотів (6 місяців) та можливість злітати й сідати на автотраси. Швеція допоможе Україні із закупівлею 150 цих літаків, і Київ планує освоїти власне виробництво Gripen до 2033 року.

Постачання Rafale, разом із системами SAMP-T, а також вже наявними та очікуваними F-16 та Gripen, знаменує перехід України до сучасної західної авіаційної платформи, критично необхідної для забезпечення довгострокової стійкості повітряного флоту та захисту від російської агресії.