У Румунії евакуювали жителів села Плауру після атаки рашистів по порту в Ізмаїлі

Обладнання для перекачування газу на борту турецького цивільного судна газовозу LPG ORINDA судновласника ORINDA DENIZCILIK загорілося внаслідок нічної ворожої атаки на порт "Ізмаїл", повідомляє турецьке судноплавне видання Deniz Haber.

За його даними, які підтверджує Генеральне управління морських справ турецького уряду, всіх 16 членів екіпажу евакуювали, вони перебувають у безпеці.

Як повідомив у Facebook головний редактор BlackSeaNews та експерт моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко, влучання сталося о 2:00 в понеділок із пожежею та загрозою вибуху з великими потенційними наслідками для сусідніх населених пунктів Румунії. (LPG Tanker ORINDA IMO 9240122, Ankara, Turkey)

Румунське медіа Digi24 повідомило, що у Румунії евакуювали мешканців н.п. Плауру, що біля кордону з Україною, через небезпеку вибуху після атаки російських дронів по порту "Ізмаїл" (Одеська обл.).

"Мешканців Плару в повіті Тулча та їхніх тварини евакуйовано через небезпеку вибуху в районі, після того як судно з тисячами тонн скрапленого газу на борту загорілося поблизу українського порту "Ізмаїл". Судно було вражено російськими дронами минулої ночі", - зауважило видання.

Міністерство розвитку громад та територій України у телеграм-каналі повідомило, що на місці події вже працює оперативний штаб під головуванням начальника Ізмаїльської райдержадміністрації.

Відомство уточнило, що, за інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає.

До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС, зокрема команди, оснащені роботизованими комплексами, а також усі необхідні допоміжні служби. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців, наголосило Мінрозвитку, інформує "Інтерфакс-Україна".

За даними видання "Нафторинок", танкер ORINDA перевозив 4 тис. тонн LPG. Частину газу мала отримати компанія AGTG, решта йшла до Галацу на адресу Bulmarket.

Видання додає, що осколками також посікло танкер ARROW STAR (10 тис. тонн), який доставляв ресурс, в тому числі, компанії "Д.Трейдінг".

Як повідомлялось, внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників 17 листопада на Одещині пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів.