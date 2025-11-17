Курс російського корабля: що демонструє економічна картина країни-агресорки РФ

Одним із чинників, який врешті-решт може змусити російського правителя Путіна сісти за мирно-перемовний стіл щодо припинення розв’язаної ним війни проти України є економічний стан держави-агресорки. Про те, яким наразі є фінансове самопочуття РФ і якими є прогнози на майбутнє – далі в матеріалі ForUA.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що мирна угода в російсько-українській війні навряд чи буде досягнута до весни, і європейським союзникам необхідно продовжувати підтримку Києва. «Я не дуже оптимістичний щодо досягнення перемир’я або початку мирних переговорів, принаймні цього року», - сказав пан Стубб журналістам у неділю, 16 листопада. Він також зазначив, що є три великі питання на шляху до перемир’я – це досягнення «певного порозуміння щодо територіальних претензій», гарантії безпеки для України, а також відновлення її економіки на тлі «придушення» економіки РФ.

Агресор між тим рухається у правильному напрямку. Зокрема, свіжі оцінки Росстату фіксують сповільнення економічних процесів у РФ. Річні темпи зростання ВВП знизилися з 1,4% у першому кварталі 2025 року та 1,1% у другому до 0,6% у третьому. Оцінка третього кварталу – 0,4%. Росмінекономіки при цьому у вересні знизило прогноз зростання за підсумками року до одного відсотка.

Загалом Росстат оцінює поквартальну динаміку, м’яко кажучи, скромно: у всіх трьох кварталах 2025 року сезонно-скоригований ВВП перебував у нульовій чи негативній зоні, третій квартал був нульовим, що загалом означає сповзання до зниження. Між тим за даними Bloomberg, сезонно-скоригований місячний ВВП Росії у вересні повернувся на рівень травня 2024 року і залишається нижчим за грудень 2024 року на 2,8%.

Водночас у Росстаті визнають, що в обробній промисловості тенденція близька до кризової. За дев’ять місяців приріст більш ніж на 1% зафіксовано лише у 5 із 24 видів діяльності, а 17 показують зниження фізичного випуску.

Далі - більше - навіть галузі, пов’язані з оборонно-промисловим комплексом (ОПК), уперше за рік показують помітні ознаки охолодження. Зростання випуску транспортних засобів сповільнилося з 36% до року на початку року до 6% у вересні, готових металевих виробів – з 18% до мінус 2%. На цьому тлі більш стійкими виглядають роздріб, громадське харчування та послуги як головні джерела зростання. Проте Росстат фіксує уповільнення зростання реальних зарплат, скорочення зайнятості та підвищення конкуренції на ринку праці. На переконання експертів, якщо цей тренд закріпиться, зростання споживання – останнього «допінгу» росекономіки очевидно знизиться.

У ситуації, що склалася аналітики дискутують про те, чи знаходиться економіка РФ у стагнації. Радник голови російського Центробанку Кирило Тремасов у коментарях рос пропагандистам заявив про відсутність формальних ознак технічної рецесії в економіці, але при цьому, що вельми та вельми показово він, переводячи стрілки, вважав за краще міркувати не про печальну поквартальну динаміку ВВП, а геть про інші індикатори: показник бізнес-клімату та динаміку зарплат. Таким чином представник рос регулятора уникнув коментарів по секторам (в тому числі по ОПК), котрі демонструють найбільшу вразливість. Втім навіть він опосередковано визнав, що росекономіка тримається за інерцією, а галузей-драйверів нового циклу зростання поки що на економічному горизонті РФ не спостерігається днем з вогнем.

Експерти загалом переконані, що мінімальне зростання у третьому кварталі, яке спирається на споживання, навряд чи залишиться стійким найближчим часом. Дехто із західним аналітиків у світлі свіжих даних Росстату пророкує у ближчі місяці країні-агресорці технічну рецесію. Хочеться вірити, що так воно і буде та РФ не зійде з нинішніх економічних рейок, які дещо повільно, проте несуть путінську Росію за відомим курсом її корабля.

Тим часом, що вкрай важливо для України (з огляду на те, що президент Трамп переклав саме на європейські плечі питання різнопланової фінансово-оборонної підтримки Києва) європейська економіка продовжує демонструвати стійкі, хоча і стримані темпи зростання. Так, у липні-вересні ВВП зони євро збільшився на 0,2% у квартальному вираженні і на 1,4% - у річному, випливає із попередніх оцінок Євростату (фінальні будуть оприлюднені на початку грудня). У другому кварталі було 0,1% та 1,5% відповідно. ВВП країн Євросоюзу в липні-вересні збільшився на 0,3% кварталу до кварталу і на 1,6% рік до року після 0,2% і 1,6% у квітні-червні.

Основний внесок у зростання європейської економіки зробило збільшення експорту наприкінці третього кварталу. Позитивне сальдо торговельного балансу єврозони збільшилося у вересні до 19,4 млрд. євро, повідомив днями Євростат. Місяцем раніше профіцит оцінювався в €1,9 млрд. Особливо помітно зросли поставки в США: на 15,4% рік до року, до €53,1 млрд. Нагадаємо, у вересні компанії чекали від європейської влади роз’яснень про умови торгової угоди зі Сполученими Штатами – побоюючись можливого підвищення мита, постачальники нарощували відвантаження. З розбивки товарів Євростату випливає, що у вересні Європа серйозно наростила експорт продукції хімічної та фармацевтичної промисловості.

Натомість промислове виробництво в зоні євро наприкінці третього кварталу продемонструвало скромне зростання: у вересні його обсяг зріс на 0,2% на місяць і на 1,2% рік до року. Більш активне розширення промвиробництва очікується, втім, уже в четвертому кварталі, зокрема, завдяки відкладеним ефектам від зниження ключової ставки Європейського Центробанку (ЄЦБ). Про приємні тенденції свідчать і випереджаючі індикатори єврозони. Приміром, більш ніж дворічного максимуму досягнув у жовтні індекс PMI від S&P Global: він становив 52,5 пункти після 51,2 пункту у вересні (значення вище 50 пунктів вказують на зростання ділової активності – Ред.). Наприклад, композитний індекс у Німеччині досяг найвищого рівня за два з половиною роки (53,9 пункти).

За прогнозами експертів, з урахуванням нинішніх та очікуваних темпів зростання європейський ВВП за підсумками 2025-го цілком може збільшитися відповідно до очікувань ЄЦБ (1,2%). Збігатиметься з орієнтирами Європейського центробанку, ймовірно, і фактичний рівень інфляції: у поточному році він має становити 2,1%.