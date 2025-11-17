Імангалі Тасмагамбетов і Кенес Ракишев: з бази Миротворця під санкції ЄС, України та Британії

Казахстанський політик з команди Назарбаєва і близький друг Путіна Імангалі Тасмагамбетов, а також його зять Кенес Ракишев будуть внесені до санкційного списку України, Європейського Союзу і Великобританії. Після недавнього внесення до бази "Миротворець" Генерального секретаря ОДКБ Імангалі Тасмагамбетова і його зятя Кенеса Ракишева звинуватили в рідному Казахстані в підтримці російської агресії через постачання виготовленої в РК бронетехніки для війни РФ проти України. Історія з постачанням бронемашин Ракишева-Тасмагамбетова до армії Росії почалася з Маріуполя. Телеграм-канал «Воєнний осведомитель» 5 квітня 2022 року опублікував фото казахстанського бронетранспортера «Арлан». Світлина була зроблена на вулицях Маріуполя, де тоді точилися криваві міські бої.

Для сім'ї Тасмагамбетова-Ракишева санкції з боку України, ЄС і Великобританії можуть мати надзвичайно важкі наслідки. Справа в тому, що за 20 років державної служби Імангалі Тасмагамбетова накопичив статки у 3 мільярди доларів. І левова частка активів родини Тасмагамбетова-Ракишева виведена в країни Європейського Союзу і Великобританії. Навіть в Україні у Тасмагамбетова є активи на 200 мільйонів доларів.

Виправдання Тасмагамбетова

"Я – не проросійський", – це головний посил майже шестихвилинного відеозвернення Імангалі Тасмагаметова. Свою промову він наповнив цитатами казахських філософів у спробі відповісти на критику казахів, які звинуватили його в бажанні відправити співвітчизників на війну проти України.

"Деякі нещасні вважають мене проросійським, зрадником казахів. У наш час, коли силу визначають не домовленості, а військова могутність, я представляю свою країну в міжнародній військовій організації, ризикують заради безпеки й інтересів свого народу. Хіба це злочин?", – сказав глава ОДКБ Імангалі Тасмагамбетов.