Имангали Тасмагамбетов и Кенес Ракишев отправятся из базы Миротворца под санкции ЕС, Украины и Британии

Казахстанский политик из обоймы Назарбаева и близкий друг Путина Имангали Тасмагамбетов, а также его зять Кенес Ракишев будут внесены в санкционный список Украины, Европейского Союза и Великобритании. После недавнего внесения в базу "Миротворец" Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова и его зятя Ракишева обвинили в родном Казахстане в поддержке российской агрессии посредством поставки произведенной в РК бронетехники для войны РФ против Украины. История с поставкой броневиков Ракишева-Тасмагамбетова в армию России началась с Мариуполя. Телеграм-канал «Военный осведомитель» 5 апреля 2022 года опубликовал фото казахстанского бронетранспортера «Арлан». Снимок был сделан на улицах Мариуполя, где тогда шли кровавые городские бои.

Для семьи Тасмагамбетова-Ракишева санкции со стороны Украины, ЕС и Великобритании могут иметь крайне тяжелые последствия. Дело в том, что за 20 лет госслужбы Имангали Тасмагамбетова накопил состояние в 3 миллиарда долларов. И львиная доля активов семейства Тасмагамбетова-Ракишева выведены в страны Европейского Союза и Великобритании. Даже в Украине у Тасмагамбетова имеются активы на 200 миллионов долларов.

Оправдания Тасмагамбетова

"Я – не пророссийский", – это главный посыл почти шестиминутного видеообращения Имангали Тасмагамбетова. Свою речь он наполнил цитатами казахских философов в попытке ответить на критику казахстанцев, которые обвинили его в желании отправить соотечественников на войну против Украины.

"Некоторые несчастные считают меня пророссийским, предателем казахов. В наше время, когда силу определяют не соглашения, а военная мощь, я представляю свою страну в международной военной организации, рискую ради безопасности и интересов своего народа. Разве это преступление?", – сказал глава ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.