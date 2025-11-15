﻿
Понад 633 тисячі українців подали заявки на 1000 грн «Зимової підтримки» за перші години

Майже дві третини мільйона українців, включаючи дітей, скористалися можливістю отримати державну допомогу в розмірі 1000 гривень у межах ініціативи «Зимова підтримка». Про це повідомила премʼєр-міністр Свириденко.

«За перші години 633 047 людей, разом із дітьми, скористалися можливістю отримати допомогу від держави», — йдеться в повідомленні премʼєрки.

Таким чином, у перші години старту програми кількість поданих заявок перевищила позначку в пів мільйона. Програма «Зимова підтримка» спрямована на надання разової матеріальної допомоги вразливим категоріям населення для подолання зимових труднощів.

Деталі щодо всіх програм у межах «Зимової підтримки» — на платформі zyma.gov.ua.

 Автор: Галина Роюк

