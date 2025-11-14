Дев'ятий візит Зеленського до Франції: ключові теми переговорів із Макроном

Президент Франції Еммануель Макрон очікує на приїзд українського лідера Володимира Зеленського до Парижу 17 листопада. Про це повідомляє Єлисейський палац, пише BFM.

Зазначається, що Еммануель Макрон прийме президента Володимира Зеленського з візитом, метою якого є підтвердження французької відданості Україні.

Видання зауважує, що це буде вже дев’ятий візит Зеленського до Франції від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Єлисейський палац наголошує, що зустріч допоможе зберегти імпульс роботи, що проводиться з питання гарантій безпеки в межах "Коаліції охочих" для підтримки Києва.

Крім того, очікується, що сторони зможуть обмінятися думками щодо викликів двосторонньої співпраці, зокрема в енергетичній, економічній та оборонній сферах.

ForUA нагадує, в жовтні Еммануель Макрон заявив, що Франція надасть Україні додаткові ракети Aster і літаки Mirage.