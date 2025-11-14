Американсько-український інвестиційний фонд відбудови переходить до завершення організаційного етапу

Україна та США оголосили про призначення інвестиційного радника Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови - ним стала міжнародна консалтингова компанія Alvarez & Marsal (A&M).

Оголошення інвестиційного радника фонду відбулося під час конференції ReBuild Ukraine 2025, передає Укрінформ із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, відбір партнера відбувався у кілька етапів відповідно до процедур, погоджених урядами України та США.

«До участі долучилися міжнародні компанії з досвідом адміністрування інвестиційних фондів, управління ризиками та фінансової звітності. Подані пропозиції оцінювалися за технічними, фінансовими та репутаційними критеріями. Остаточне рішення одностайно ухвалила Керівна рада, до якої входять по три представники від кожної сторони», - зауважив Соболев.

Alvarez & Marsal (A&M) - міжнародна консалтингова група, що налічує понад 12 000 співробітників у 90 офісах у 43 країнах. Компанія спеціалізується на фінансовому та операційному консалтингу, управлінні інвестиціями та моніторингу ефективності.

A&M має досвід роботи у сферах критичних мінералів, енергетики, інфраструктури та ІКТ, а також реалізує проєкти в Україні для державного та приватного секторів.

Як інвестиційний радник, A&M надаватиме стратегічну підтримку фонду, зокрема готуватиме проєкти, проводитиме комплексні перевірки та фінансовий аналіз для визначення перспективних інвестиційних можливостей.

У Мінекономіки зазначили, що залучення до управління фондом такого міжнародного партнера є важливим елементом його інституційної спроможності. Це забезпечить прозоре ухвалення рішень, дотримання міжнародних стандартів аудиту та комплаєнсу, а також посилить довіру іноземних інвесторів.

Після затвердження інвестиційного радника фонд перейде до обрання адміністратора та завершення організаційного етапу.

Як відомо, Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів до кінця наступного року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.

17 вересня Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, водночас Україна подвоїть цей внесок.

5 листопада Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації домовленостей щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, що відкриває шлях до активного залучення інвестицій.