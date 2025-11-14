Чимраз складніше буде переконувати різних партнерів бути солідарними з Україною, - Туск

Корупційний скандал в Україні може ускладнити переконання міжнародних партнерів продовжувати виявляти солідарність з Києвом, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Він попередив, що проросійський наратив, який зображує Україну як країну, що страждає від корупції, набирає обертів, повідомляє Польське радіо.

Дональд Туск наголосив, що, незважаючи на спад проукраїнського ентузіазму, незалежна Україна залишається в найкращих інтересах Польщі.

«Ми надалі хочемо підтримувати і будемо підтримувати Україну у її захисті від Росії, бо ми цим також захищаємо Польщу. Однак чимраз складніше буде переконувати різних партнерів бути солідарними з Україною, якщо будуть з’являтися такі факти. Президент Зеленський, як здається на цей момент, відреагував доволі рішуче», - заявив очсільник польського уряду.

Українські служби безпеки затримали п'ятьох осіб у рамках операції "Мідас", яка розслідує корупцію в державній компанії "Енергоатом". За даними слідчих, з компанії було викрадено приблизно 100 мільйонів доларів, а група отримала 15% хабарів від субпідрядників. В результаті було відсторонено кількох посадовців, зокрема колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та членів керівництва «Енергоатома». Чинна міністр енергетики Світлана Гринчук також може втратити свою посаду.