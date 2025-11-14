Підозрюють у хабарництві: СБУ та поліція затримали очільника політичної партії

Служба безпеки України та Національна поліція затримали в Києві очільника політичної партії – його підозрюють у отриманні 160 тисяч доларів хабаря, повідомляє пресслужба СБУ 14 листопада.

Йдеться про партію, яку ліквідував суд у жовтні цього року через виявлену підробку установчих документів. Попри це, додає служба, фігурант «торгував «прохідними позиціями» партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах».

«Правоохоронці затримали фігуранта в одному із київських ресторанів, коли він отримав 160 тисяч доларів США за включення особи до партії. За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за твердженням СБУ, підозрюваний поширював «кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації».

Йому повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

СБУ додає, що чоловіка взяли під варту з альтернативою застави в 6 мільйонів 725 тисяч гривень. Триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації його дій.

Відомство не називає ім’я затриманого. Обставини ліквідації партії вказують на політичну силу «Гарант», реєстрацію якої суд припинив у жовтні, повідомляє Радіо Свобода. Шостий апеляційний суд Києва згодом залишив рішення без змін.

Партію очолює Валерій Токар. Його адвокат Сергій Кудрась повідомив 14 листопада, що його взяли під варту із заставою понад 6 мільйонів гривень. Він зазначив, що переконує суд у безпідставності звинувачень.