﻿
Полiтика

Єрмаку доводиться розповідати представникам США про боротьбу з корупцією

Єрмаку доводиться розповідати представникам США про боротьбу з корупцією

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, з якою обговорив останні російський масовий удар і тему боротьби з корупцією.

"Окремо зупинилися на темі боротьби з корупцією. Висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими й привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам Росії", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п’ятницю.

Також вони обговорили про нарощування у відповідь на російські злочини українських далекобійних ударів по Росії та ситуацію на фронті.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Андрій ЄрмакДжулі Девіс
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Штурмовики ЗСУ просуваються до Успенівки попри восьмикратну перевагу ворога
Війна 14.11.2025 11:55:33
Штурмовики ЗСУ просуваються до Успенівки попри восьмикратну перевагу ворога
Читати
Король Чарльз III святкує 77-річчя: найдовший шлях до трону та життя, сповнене скандалів
Культура 14.11.2025 11:32:25
Король Чарльз III святкує 77-річчя: найдовший шлях до трону та життя, сповнене скандалів
Читати
Політична криза та бої без пауз: Україна готується до «нескінченної війни»
Головне 14.11.2025 11:13:07
Політична криза та бої без пауз: Україна готується до «нескінченної війни»
Читати

Популярнi статтi