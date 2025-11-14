Україна успішно застосувала «Довгі Нептуни» по цілях в РФ

В Україні спрацювали "Петріоти" та деякі інші системи, знешкодивши 14 російських ракет.

"Перше: спрацювали наші "петріоти" та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема, збито дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику", - заявив президент Володимир Зеленський.

Другим пунктом глава держави написав про доручення дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені. "Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури, і ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об’єкти", - пояснив він.

"Третє: цієї ночі наші воїни успішно застосували "довгі нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на російський терор, що триває. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати", - йдеться у дописі президента.

Фото: rnbo.gov.ua.