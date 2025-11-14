Що відбувається на фронті та під Покровськом, пояснив Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав Покровський напрямок ключовим у контексті наступальних дій російських окупантів. Особлива увага українських підрозділів приділяється посиленню оборони, зміцненню логістики та знищенню штурмових груп ворога, який продовжує зазнавати значних втрат.

За його словами, на Покровському напрямку ефективно діють українські захисники з механізованих військових частин, бригад Десантно-штурмових військ, підрозділів 425-го окремого штурмового полку, а також оператори Сил безпілотних систем. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення постійно виявляються і знищуються.

Паралельно українські підрозділи проводять активні дії на Очеретинському напрямку, що змушує противника розпорошувати сили й не дозволяє сконцентрувати основні зусилля на Покровську. Загалом за час операції було звільнено 189 км² території та ще 257,7 км² очищено від ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

На інших ділянках фронту, зокрема Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, противник намагається виснажити українські підрозділи масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони проводять заходи з блокування та вогневого ураження ворога поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке.

Тільки за минулу добу в операційній зоні угруповання військ "Південь" ворог втратив 239 осіб убитими та пораненими й 43 одиниці військової техніки.

Сирський також повідомив, що Сили оборони України нарощують удари по цілях на території РФ та тимчасово окупованих територіях. З початку листопада на стратегічному рівні (Deep Strike) успішно уражено 33 об'єкти противника, а на оперативному (Middle Strike) — 41. Для комплексних ударів застосовуються й засоби дальнього ураження вітчизняної розробки — "Фламінго", "Барс" і "Лютий".

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі.