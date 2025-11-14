Без нових траншів ЄС і МВФ на Україну очікує фінансовий колапс вже навесні

Україна ризикує зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами вже навесні, якщо не отримає нових траншів від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. У разі відсутності додаткового фінансування державний бюджет країни опиниться під значним тиском: це може призвести до затримок виплат містам та на реконструкцію інфраструктури, а в крайніх випадках — до проблем із зарплатами держслужбовців, медичних працівників, пенсіями та виплатами військовим, повідомляє Politico.

Експерти видання наголошують, що Україна поки що фінансує свій бюджет за рахунок вже наявних резервів та попередніх траншів, але ресурси скорочуються, і без нової міжнародної підтримки ситуація стане критичною вже в квітні 2025 року.

Відзначається, що міжнародні партнери, зокрема ЄС та МВФ, традиційно пов’язують виділення коштів з виконанням реформ та економічними показниками. Водночас, затримки у фінансуванні можуть мати не лише соціальні, а й політичні наслідки, зокрема підрив довіри до державних інституцій та зростання невдоволення населення.

На думку економічних аналітиків, критично важливим є забезпечення фінансування збройних сил та ключових соціальних програм, оскільки Україна продовжує відбивати збройну агресію. Будь-які затримки у виплатах для військових чи медичних установ можуть мати непередбачувані наслідки для безпеки та стабільності держави.

Як зазначає Politico, уряд України веде переговори з міжнародними партнерами, аби забезпечити своєчасне надходження коштів та уникнути фінансової кризи, однак остаточні рішення щодо нового пакету підтримки поки що не ухвалені.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна отримала від ЄС майже 6 мільярдів.