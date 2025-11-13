﻿
Україна отримала від ЄС майже 6 мільярдів

€4,1 млрд. у межах механізму ERA Loans - завершальний транш у рамках програми на €18 млрд, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів.

€1,8 млрд. – у рамках Ukraine Facility.

"Це допомагає нам зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни - найбільшої у Європі з часів Другої світової. Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне - оборону", - повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

 Автор: Галина Роюк

