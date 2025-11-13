США зняли санкції з проєкту будівництва нових енергоблоків атомної електростанції «Пакш-2» в Угорщині, який реалізує російська державна корпорація «Росатом».

Про це журналістам заявив держсекретар США Марко Рубіо в міжнародному аеропорту Гамільтона (Канада) у середу, 12 листопада.

«Отже, є питання з атомною електростанцією (в Угорщині - ред.), яка вже будується і її потрібно завершити. Оскільки це стосується російської компанії, яка займалася проєктуванням і будівництвом, ми хочемо, щоб вони змогли завершити будівництво, адже прагнемо, щоб угорці були енергонезалежними», – зазначив він.

Рубіо також додав, що у випадку з нафтогазовими трубопроводами, США надали Угорщині виключення з санкцій на один рік, «оскільки негайне їхнє відключення було б дуже травматичним для угорської економіки».

«Це дуже мала частина того, що продає Росія. Це майже все, що вони (угорці - ред.) купують, і втрата доступу до цих енергетичних ресурсів стала б глибоко дестабілізуючим фактором для Угорщини», - зазначив держсекретар.

Раніше ForUA повідомляв, що у вересні Суд Євросоюзу в Люксембурзі анулював схвалення Єврокомісією фінансового внеску Угорщини в будівництво нових енергоблоків на атомній електростанції (АЕС) «Пакш» спільно з Росією.

Угорський реактор «Пакш-2» будує російська державна корпорація «Росатом» із 2014 року. «Росатом» зводить два реактори потужністю 1,2 ГВт кожен на АЕС «Пакш-2» у центральній частині Угорщини.