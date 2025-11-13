﻿
Полiтика

Мерц Зеленському: українські чоловіки потрібні на батьківщині, а не в Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив президенту України Володимиру Зеленському, що той повинен забезпечити, щоб молоді українські чоловіки не приїжджали до Німеччини у великій кількості, передає Reuters.

Про це він сказав під час “тривалої” телефонної розмови, яку політики провели у четвер, 13 листопада.

Вони потрібні там“, – заявив Мерц, маючи на увазі Україну.

За даними Євростату, у вересні країни Європейського Союзу зареєстрували 79 205 нових українських біженців, що є найвищим місячним показником з серпня 2023 року.

Європейське агентство пов’язує таке зростання з рішенням України від серпня 2025 року надати чоловікам віком від 18 до 22 років право вільно перетинати кордон.

Понад 1,2 млн українських біженців, або 28,3% від загальної кількості в ЄС, наразі перебувають у Німеччині.

Німецький уряд також планує скоригувати виплати, що надаються українським біженцям, щоб “стимули до роботи переважали стимули залишатися в системі соціального забезпечення”, сказав Мерц.

Згідно з проєктом закону, який уряд має затвердити наступного тижня, українці, які прибудуть до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть менші за розміром виплати.

Під час телефонної розмови Мерц також обговорив корупційний скандал в енергетиці.

 Автор: Сергій Ваха

