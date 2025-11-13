﻿
Не чекаючи вироку суду, Зеленський увів санкції проти Міндіча та Цукермана

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють у "відмиванні" грошей в справі щодо розкрадання в Енергоатомі.

Відповідне рішення опублікували на сайті ОП.

У додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) йдеться, що обидва є громадянами Ізраїлю. Вони фігурують у розслідуванні НАБУ щодо розкрадання в Енергоатомі. Про відповідне рішення Зеленський повідомляв 12 листопада.

"Зараз нам усім треба захищати Україну. Підставляти державу — значить відповідати за це, порушувати закон — значить відповідати за це", — повідомив президент.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що санкції проти Міндіча та Цукермана мають оперативний і превентивний характер — це швидка реакція на загрози нацбезпеці.

За його словами, застосовано всі ключові блокуючі санкції, зокрема у банківській сфері, що унеможливлює переміщення активів. Обмежень на в’їзд до України не передбачено.

Власюк додав, що санкції можуть діяти незалежно від громадянства, а іноземне громадянство полегшує блокування активів за кордоном. Загалом в Україні під санкціями перебувають близько 20 тисяч суб’єктів. У цьому випадку строк дії санкцій — три роки, з можливістю продовження.

10 листопада "Українська правда" повідомила, що НАБУ провело обшуки в бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, який за кілька годин до цього залишив Україну.

Джерела "Схем" у правоохоронних органах стверджують, що 61-річний Цукерман виїхав з України офіційно кілька тижнів тому. Під час спілкування з журналістами він пообіцяв повернутися в Україну, бо це його батьківщина. Щоправда, конкретних термінів не вказав.

10 листопада в НАБУ заявили про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики, у межах якої відбулось понад 70 обшуків. За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% вартості контрактів державного Енергоатому у вигляді "відкатів". Сплачували їх контрагенти компанії, яких їм навʼязували учасники схеми.

10 листопада НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів з кодовими іменами, та стверджує, що до схеми увійшли: "Рокет" (був радником ексміністра енергетики Германа Галущенка), "Тенор" (був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки Енергоатому), а також відомий бізнесмен та ще чотири людини. Загалом їм вдалося "відмити" 100 мільйонів доларів.

В Енергоатомі заявили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, сприяють прозорому розслідуванню та надають всі запитувані правоохоронцями матеріали.

В Офісі президента заявили, що всі причетні до корупційних схем у сфері енергетики мають бути покарані. Володимир Зеленський наголосив на потребі "результативних дій" і невідворотному покаранні.

10 листопада "Українська правда" повідомила, що НАБУ провело обшуки в бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, який за кілька годин до цього залишив Україну. У Держприкордонслужбі заявили, що не мають доступу до інформації щодо виїзду бізнесмена.

Видання також писало, що перший заступник голови САП Андрій Синюк міг контактувати з Міндічем, але посадовець це заперечив. Після цього керівник САП Олександр Клименко створив комісію для перевірки можливого витоку даних.

11 листопада наглядова рада НАЕК "Енергоатом" заявила, що ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії. У зв’язку з цим скличуть спеціальне засідання для оцінки ситуації та визначення подальших дій.

В Енергоатомі заявили, що нещодавній випадок, пов'язаний із корупційним скандалом, не вплинув на виробничі плани та безпеку атомних станцій.

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що бізнесмен і співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч виїхав за кордон, а бюро з’ясовує, хто міг цьому сприяти. За його словами, в корупційній справі в енергетиці фіксували чотирьох міністрів українського уряду різних періодів.

11 листопада Міністерство юстиції підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка провели слідчі дії у справі щодо корупції в Енергоатомі. Відомство заявило, що міністр сприяє слідству та утримується від коментарів до завершення розслідування.

11 листопада НАБУ опублікувало новий епізод "плівок НАБУ", де розповіли, як учасники злочинної організації, які фігурують у справі про розкрадання в Енергоатомі, передавали гроші колишньому віцепрем’єру, якого у внутрішньому спілкуванні називали "Че Гевара". Йдеться про ексвіцепрем'єра — міністра національної єдності Олексія Чернишова, якому в той день повідомили про підозру.

Ексміністр економіки України у 2019-2020 роках та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов оголосив, що йде з Наглядової ради Енергоатому. Згодом премʼєр-міністерка Свириденко заявила, що уряд перезапускає діяльність Енергоатому. Першим рішенням став розпуск Наглядової ради компанії.

11 листопада під час засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Миронюку прокурор у справі оголосив, що Герман Галущенко, ексміністр національної єдності Олексій Чернишов та Тимур Міндіч є фігурантами справи про розкрадання в Енергоатомі та проти них теж триває розслідування.

 Автор: Богдан Моримух

Популярнi статтi