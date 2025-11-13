У Києві на Майдані Незалежності сталася смертельна ДТП

Суд відправив на шість років до в'язниці 71-річного водія, який у жовні 2020 року втратив свідомість за кермом та скоїв смертельний наїзд на Майдані Незалежності.

Чоловіка також позбавили права керувати транспортними засобами на 3 роки, повідомляє Київська міська прокуратура.



Водій автомобіля Land Rover Discovery, проїхавши перехрестя з вул. Хрещатик, втратив свідомість та виїхав на тротуар біля Монумента Незалежності. Далі автомобіль у некерованому стані скоїв наїзд на двох жінок-пішоходів. Вони загинули на місці.

Легкі тілесні ушкодження отримали ще троє людей. Також пошкоджень зазнали автомобілі, в які влетіло некероване авто після наїзду на людей.

Чоловік мав низку захворювань, при яких не можна керувати автомобілем.



Вирок виніс Шевченківський районний суд Києва. Дії водія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).